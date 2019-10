RIETI - Un immenso Davide Rossi accede alla terza puntata dei "live" grazie al voto di un pubblico che ha saputo apprezzare le straordinarie doti di un artista molto poliedrico.



Davide si è esibito portando sul palco "In alto mare" di Loredana Bertè, convincendo anche i quattro giudici. Ciascuno di loro, evidenziando alcuni aspetti da migliorare, ha espresso la propria soddisfazione per un' eccellente interpretazione portata sul palco della Candy Arena di Monza.



«Bravissimo Davide - ha dichiarato il suo coach Malika Ayane - Abbiamo deciso di sperimentare un nuovo genere ed è andata alla grande».



Il terzo appuntamento dei "live" è previsto per giovedì 7 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA