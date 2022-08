Davide Rossi apre oggi il concerto di Malika Ayane, ieri la vittoria della serata al Deejay On Stage di Riccione

RIETI - Reduce dalla vittoria della serata di ieri al prestigioso contest del Deejay On Stage di Riccione e quindi dall'accesso alla semifinale, il cantautore reatino Davide Rossi è pronto ad aprire il concerto di Malika Ayane in programma stasera a L'Aquila, dalle 21:30, in Piazza Duomo, nell'ambito della rassegna estiva "I Cantieri dell'Immaginario". Una grande emozione per l'artista, che conosce bene Malika Ayane, visto che la cantante ha ricoperto il ruolo di coach di Davide durante l'edizione 2019 di X Factor, in cui Rossi è arrivato in finale, classificandosi poi quarto e riuscendo a duettare anche con la star internazionale Robbie Williams.

Un rapporto profondo quello tra Davide e Malika, rapita fin dalle prime puntate di X Factor 2019 dalle straordinarie doti canore e tecniche del giovane reatino. Sotto la guida di Malika Ayane, Davide ha potuto dimostrare la sua capacità di essere un musicista completo, in grado di reinterpretare con maestria brani di vario genere, che spaziavano da "In alto mare" di Loredana Bertè a "Toxic" di Britney Spears o "Don't stop me now" dei Queen. Durante il talent, Rossi è entrato anche nel mercato discografico con il brano "Glum", scritto da Roberto Vernetti e Michele Clivati e cantato totalmente in lingua inglese.

A tre anni da X Factor, Davide ha rilasciato una serie di interessanti lavori, l'ultimo dei quali è rappresentato dall'EP di cinque tracce "Indispensabile". Proprio la serata di oggi sarà l'occasione per presentare al meglio al pubblico di Piazza Duomo le canzoni di questo disco, uscito il 1°Aprile per l'etichetta LaPOP.

«Non vedo l'ora di esibirmi - ha dichiarato Davide Rossi a "Il Messaggero" - Con Malika continuiamo a sentirci costantemente e si è instaurato davvero uno splendido rapporto. Sono onorato di poter aprire questo suo concerto e, come sempre, cercherò di dare il massimo. Nel frattempo, mi godo il successo di ieri sera».