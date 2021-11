Elodie scrive a Marracash, le dolci parole (a sorpresa): «Sei un essere umano incredibile»

Per presentare il suo album uscito oggi il rapper Marracash ha scelto di condividere una foto che lo vede insieme a Elodie, sua ex fidanzata. “Noi, loro, gli altri” questo il titolo del disco. Le immagini hanno fatto il giro del web e il gossip si è scatenato. Da qualche tempo infatti si vocifera di una relazione tra Elodie e Davide Rossi, rumors che troverebbero conferma non tanto da un'ufficializzazione dei due quanto da una foto che paparazza l'ex di Marracash mentre bacia il manager milanese. Ma nonostante la loro storia sia finita, sembrerebbe che tra i due il rapporto sia molto buono così la cantante ha deciso di sostenere il suo ex fidanzato con una dedica su RollingStone.

Elodie, il messaggio per Marracash

Parole dolci e d'affetto, a unirli ci sono «la profondità l’intelligenza, la consapevolezza che le favole non esistono e che la realtà è molto più bella, ricca e sfaccettata». Inoltre, l’artista ha confessato che il rapper è «un artista e un essere umano incredibile». Elodie poi si lascia andare e a cuore aperto ha confessato di essere molto legata a questo album perchè contiene alcune canzoni concepite proprio nel periodo trascorso assieme. Elodie ha spiegatoinoltre di essere preoccupata perché il rapper generalmente non sa godersi il suo successo.

​Marracash, Elodie (a sorpresa) nella copertina del nuovo album “Noi, loro gli altri"

Tuttavia, attraverso i discorsi fatti, la cantante è riuscita a trasmettergli un senso di leggerezza e serenità. «Glielo auguro di cuore, se la merita davvero, più di ogni altra cosa» ha continuato Elodie. Dalle parole della cantante, si percepisce tutto il bene che continua a provare nei confronti di Marracash. Ora, però, il gossip la vede legata a un’altra persona, Davide Rossi.