Davide Rossi in finale al Deejay On Stage di Riccione: «Felice di aver raggiunto questo prestigioso traguardo»

RIETI – Soddisfazione alle stelle per l’artista reatino Davide Rossi, approdato in finale al contest del Deejay On Stage, importante manifestazione musicale organizzata a Riccione da Radio Deejay dal 1° al 24 agosto. Su oltre 500 partecipanti, Davide è tra i 6 cantanti rimasti in gara e salirà stasera sul palco di Piazza Roma, proponendo a giuria e spettatori il suo inedito “Bene/Male”, in uscita il 26 agosto, e le cover di “Love me like you do” di Ellie Goulding e “Senza fare sul serio” di Malika Ayane, coach di Rossi durante l’edizione 2019 di X Factor.

Molto interessante il premio per il vincitore del contest, che avrà la possibilità di far ascoltare in rotazione per un mese il proprio brano originale su Radio Deejay. «Sono davvero felice di aver raggiunto questo prestigioso traguardo - ha confessato Davide a "Il Messaggero" - soprattutto di esserci riuscito su un palco così caldo e con un pubblico delle grandi occasioni. Stasera avrò anche l’opportunità di cantare in anteprima il mio nuovo singolo e ciò renderà l’esibizione ancora più emozionante».

Rossi è in lotta per la vittoria della manifestazione dallo scorso 4 agosto, quando ha avuto accesso alla semifinale che si è svolta sabato 20. Solo ieri è però arrivata la tanto attesa chiamata: «Davide, sei in finale!»