Sabato 5 Agosto 2023, 12:25

ROCCANTICA - A Roccantica si rievocano anche quest’anno le gesta dei Roccolani, così sono chiamati gli abitanti del borgo sabino, che difesero Papa Niccolò II.

La storia. Un tuffo indietro di quasi mille anni fino al 1059 quando Papa Niccolò II, 155esimo Papa della Chiesa Cattolica, si rifugiò nella Rocha de Antiquo (Roccantica) per difendersi dalle truppe della famiglia baronale dei Crescenzi, alleata di Benedetto X. Come ogni anno fervono i preparativi che trasformeranno il borgo sabino, dal 12 al 15 agosto prossimi, in un luogo dalle atmosfere d’altri tempi tra musiche medievali e fiaccole, costumi d’epoca e sfilate, esibizioni varie da parte del locale gruppo storico e poi le rievocazioni come quello suggestivo dell’incendio e l’assalto alla rocca che ricorda la strenua difesa da parte dei Roccolani del papa prima dell’arrivo delle truppe di Roberto D’Altavilla che misero in fuga l’esercito nemico.

Alla fine del conflitto della Rocca rimaneva solo una fumante rovina nonostante l’eroica difesa. Ma il prezzo più caro lo pagò la popolazione locale che vide solo 12 sopravvissuti. Il Papa, ricordandosi del valore dei Roccolani, infeudò i 12 superstiti con una bolla pontificia datata 18 Aprile 1060.

Il programma. Gli organizzatori hanno reso noto il programma delle quattro giornate di rievocazioni storiche. Ogni giorno dalle 17 una escursione trekking nei luoghi più suggestivi del luogo, dagli eremi rupestri alla dolina carsica del revotano. Prima di cena le esibizioni di tamburini, oppure degli spadaccini o spettacoli di falconeria. Dalle 20 nelle tipiche taverne si cena con i menù della tradizione medievale.

A seguire ogni sera uno spettacolo rievocativo. Il giorno finale, quello di Ferragosto nel tardo pomeriggio anche la suggestiva processione dell’Assunta in costume tipico medievale mentre l’intera manifestazione si chiuderà la notte del 15 agosto col grandioso e suggestivo spettacolo del fuoco. In piazza San Valentino saranno allestite le tribune e funzionerà un servizio navetta. Direttore artistico di Medioevo in Festa organizzato da Comune e Pro loco è Prospero Calzolari.