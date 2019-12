Manovra, tutte le misure: bonus latte artificiale e Reddito congelato con lavori brevi

Manovra, ecco le misure principali. Arriva un bonus per l'acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare, che potrà arrivare fino a 400 euro al mese ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Sarà un decreto del ministero della Salute entro marzo a stabilire i requisiti economici per l'accesso al bonus e per quali impedimenti all'allattamento al seno (condizioni patologiche, compresi i casi di ipogalattia e agalattia).

La sospensione del Reddito. Arriva una «sospensione», anziché la decadenza, dal Reddito di cittadinanza per la durata di contratti brevi, che non superino la fine dell'anno in cui il lavoro è iniziato. Lo prevede un emendamento del M5S riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato che di fatto 'congela' il beneficio in caso di contratti a tempo. La proposta era stata presentata proprio per incentivare i percettori del reddito ad accettare anche lavori di breve durata o con redditi «marginali» mentre si è all'interno del programma del Reddito.

La plastic tax. Cambia ancora la plastic tax. A quanto apprende l'agenzia Ansa, sarebbe pronta una nuova modifica alla tassa sulla plastica in manovra. La misura colpirà i prodotti monouso in tetrapack, a differenza di quanto era stato disposto nell'ultima modifica. Ma l'importo dell'imposta dovrebbe scendere, dai 50 centesimi ai 45 centesimi al chilogrammo.

Oleoturismo e enoturismo. L'oleoturismo come l'enoturismo: arriva in manovra un regime agevolato per chi organizzi visite e degustazioni nei luoghi di produzione dell'olio d'oliva. Lo prevede un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato, che equipara l'oleoturismo all'enoturismo ai fini del nuovo regime fiscale. Nel dettaglio, da gennaio 2020 i produttori agricoli che svolgono attività di enoturismo godranno della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini Irpef, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, un regime forfettario dell'Iva. Le attività di «oleoturismo» sono tutte quelle di conoscenza dell'olio d'oliva nei luoghi di produzione, e consistono nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti, in iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Sgravi per apprendisti. Le microimprese, con meno di 9 dipendenti, che assumono apprendisti nel 2020 avranno uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni, ferma restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi. Lo prevede un emendamento del Pd, a prima firma Manca, approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Lo sgravio vale per chi assume con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Associazioni combattentistiche. Duecentomila euro all'anno per il biennio 2021-2022 per le associazioni combattentistiche vigilate dal ministero dell'Interno. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato.

Made in Italy. Un «piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia»: lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato. Il piano prevede la realizzazione di campagne di promozione per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.

Parco museo miniere di zolfo delle Marche. Cinquecentomila di euro all'anno per il triennio 2020-2022 per il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche: lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato. Il Parco cambia anche nome e diventa «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna», ricomprendendo anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.

Carnevali storici. Arriva un milione di euro l'anno per tre anni, tra il 2020 e il 2022, per i carnevali storici. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato nella seduta di ieri. Entro gennaio il ministero dei Beni culturali metterà a punto un bando per partecipare al riparto delle risorse.

Giornali per le scuole. Un contributo fino al 90% della spesa dal 2020 per le scuole statali e paritarie che acquistano abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, all'interno di programmi per la promozione della lettura critica. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio in Senato. A partire dall'anno scolastico 2020-2021, viene previsto anche un contributo per gli studenti delle superiori, sempre pari al 90% della spesa, per gli abbonamenti a giornali e riviste utilizzando la Carta dello Studente «IoStudio». Gli studenti possono chiedere il «bonus» attraverso le scuole. In via sperimentale per il primo anno potranno partecipare solo gli studenti del primo anno delle superiori. In totale vengono stanziati 20 milioni di euro all'anno dal 2020.

Adozioni internazionali. Dal 2020 ci saranno 500 mila euro in più per il Fondo per le adozioni internazionali. Lo prevedono diversi emendamenti alla manovra, di maggioranza e di opposizione, riformulati e approvati dalla commissione Bilancio del Senato nelle sedute di ieri.

Fondo per le vittime dei reati di mafia. Un milione nel 2020 al fondo per il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti». Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato.

Italiani in Venezuela. Cinquecentomila euro all'anno per il biennio 2020-2021 per accelerare i «procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano di nazionalità venezuelana». Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio.



