RIETI - Rieti e il resto del Lazio da oggi sono in zona bianca. Maggiori libertà, sparisce il coprifuoco, ma senza abbassare la guardia. Si è arrivati a questo risultato anche grazie alla campagna di vaccinazione e alle misure di contenimento della diffusione del virus. In zona bianca sono consentiti spostamenti senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca. Senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Addio, come detto, al coprifuoco ma resta il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso. Gli unici momenti in cui è possibile non indossare il dispositivo di protezione sono le cene e i pranzi, mentre si sta al tavolo. Ancora in vigore il limite di quattro persone per tavolo, a meno che i commensali non siano conviventi. Possono riaprire prima piscine al chiuso, centri benessere e termali, parchi tematici e di divertimento, fiere, congressi, convegni e sagre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 14 Giugno 2021, 00:10