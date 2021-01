Rieti, oggi un sabato in zona arancione: spostamenti e divieti nel Reatino

RIETI - Oggi, sabato 9 gennaio, torna anche nel Reatino la zona arancione nazionale. Lo stesso avverrà domani, domenica 10 gennaio, prima del ritorno delle misure meno restrittive, da lunedì 11 gennaio, con la zona gialla.

Oggi, a Rieti e provincia, sono aperte le attività commerciali. Parziale differenza per bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie: possono restare aperti, ma non per le consumazioni all'interno. La loro attività è solo per la vendita da asporto, dalle 5 alle 22, o la consegna a domicilio.

Capitolo spostamenti: oggi sarà possibile spostarsi nel proprio comune senza autocertificazione. Una deroga è importante per le caratteristiche della provincia reatina: è possibile - essendo giorno arancione - spostarsi anche al di fuori del proprio Comune, in un raggio di 30 chilometri se, il Comune di partenza, ha fino 5.000 abitanti. E non è consentito, comunque, andare nel Capoluogo di provincia. Ad esempio: da Antrodoco è possibile andare ad Cittaducale o a Castel Sant'Angelo ma non a Rieti. Vietati gli spostamenti per turismo fuori regione. Seconde case raggiungibili, oggi, se nel Lazio.

Restano ovviamente sempre consentiti - ovunque - gli spostamenti per comprovate necessità di lavoro, salute, necessità. Confermato anche il "coprifuoco" tra le 22 e le 5 (ci si può muovere, per i motivi di cui sopra, in questo orario, con autocertificazione).

Sempre possibile, inoltre, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione abituale.

