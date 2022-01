Domenica 23 Gennaio 2022, 08:59

La curva dei contagi Covid si conferma in discesa per l'Abruzzo, ma la media quotidiana dei positivi, ormai assestata tra i tremilacinquecento e i quattromila casi, resta molto alta. Tornano ad aumentare però i ricoveri, che questa settimana hanno rappresentato l'ago della bilancia per il passaggio in zona arancione, che avverrà ufficialmente da domani. In base agli ultimi dati, il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva sale al 19,9% e per l'area non critica arriva al 30,4% (a fronte di soglie limite per la zona arancione rispettivamente del 20% e del 30%).

Con la retrocessione entreranno in vigore nuove restrizioni per chi non è in possesso del green pass rafforzato (ottenuto con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid). Al 21 gennaio sono 199.231 gli abruzzesi ancora non vaccinati: 141.588 over 12 e 57.643 bambini tra i 5 e gli 11 anni. Quest'ultima fascia di età, stando ai dati forniti dalla Struttura commissariale, è quella con la percentuale più alta di non vaccinati (75,42%), ma per i più piccoli la campagna vaccinale in Italia è partita solo il 16 dicembre, 4.112 bambini hanno concluso il ciclo di vaccinazione primaria e 14.676 sono in attesa della seconda dose.

Sul fronte epidemiologico salgono a 88.391 (+3.514) gli abruzzesi attualmente positivi, mentre sono 96 i guariti e 3.619 i nuovi positivi (di cui 2.069 emersi da test antigenico) registrati ieri. Sono stati eseguiti 8.467 tamponi molecolari e 21.178 antigenici, per un tasso di positività pari al 12,21%. Il più piccolo tra i contagiati è un bambino di un mese e la più anziana una donna di cento anni, entrambi residenti in provincia di Chieti. Si registrano cinque nuove vittime: un 74enne di Archi e una 75enne idi Introdacqua, mentre tre deceduti risalgono ai giorni scorsi. Salgono a 402 i pazienti ricoverati in area medica (+6) e a 36 quelli in terapia intensiva (+1). A livello provinciale è il Teramano il più colpito con 982 nuovi positivi, seguono il Chietino (934), il Pescarese (884) e l'Aquilano (673), 42 positivi sono residenti fuori regione e per 100 sono in corso verifiche sulla provenienza. Le località maggiormente colpite nelle ultime ore sono Pescara con 302 nuovi casi, Montesilvano (214), Teramo (185).