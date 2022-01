Green pass in scadenza? Governo verso l'estensione dopo la terza dose (booster). Per arrivi in Italia da Ue basta il certificato verde

Novità da febbraio per gli arrivi in Italia dai Paesi Ue: basterà il Green pass. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall'estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, dunque, sarà sufficiente il Green pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni. Le ulteriori destinazioni dei corridoi turistici sono: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute.

In Italia, poi, si va verso il superamento del sistema dei colori delle Regioni, la semplificazione delle regole per le scuole (una classe per l'infanzia su 3 è in dad) e la proroga oltre i sei mesi della validità del Green pass per chi ha ricevuto il booster.

I dati sui contagi sono incoraggianti, l'80% degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale ed il governo - una volta archiviata la parentesi Quirinale - si prepara ad allentare la stretta delle misure anti-Covid, analogamente a quanto deciso da altri Paesi. Accogliendo anche la richiesta inviata al premier dal presidente della Conferenza del Regioni, Massimiliano Fedriga, di un «un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell'intero Paese».

Superamento del sistema a colori

La ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha visto oggi proprio Fedriga e «discusso - fa sapere - della posizione dei governatori sul superamento del sistema a colori. Dopo due anni di pandemia trovo corretto parlarne, con buonsenso, per aggiornare e semplificare le misure, anche in considerazione degli ottimi risultati raggiunti grazie alla campagna vaccinale».

L'allentamento delle restrizioni è stato sollecitato anche dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Riunioni tecniche tra esperti del ministero della Salute e delle Regioni si sono svolte oggi per analizzare i problemi sul tavolo. Eventuali nuove misure andranno prima discusse a livello politico e poi inserite in un decreto. Se ne parlerà quindi probabilmente la prossima settimana quando il quadro dovrebbe essere più chiaro su Governo e Quirinale.

Sull'archiviazione dei colori, chiesta a gran voce dai governatori, c'è dunque apertura. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha indicato il possibile punto di caduta: «mantenere la zona rossa come zona di controllo e monitoraggio, ma togliere ogni restrizione in quella zona, significa dare fiducia ai cittadini, quei 47 milioni che si sono vaccinati e a tutte le attività economiche». Cancellare le zone bianche, gialle e arancioni è una strada facilmente percorribile anche perchè per i vaccinati già oggi cambia ben poco. E si ragiona anche sull'altra proposta forte delle Regioni, quella di non classificare come ricoveri Covid i pazienti positivi al virus ma in ospedale per altre patologie.

Green pass

Si va poi verso l'eliminazione della 'tagliola' - che scatterà da martedì prossimo primo febbraio - dei sei mesi di durata del certificato verde per i vaccinati che hanno ricevuto la terza dose. C'è infatti un problema evidente da risolvere: la somministrazione del booster è partita a metà settembre e a metà marzo ci saranno i primi italiani col pass scaduto, nonostante abbiano fatto tre dosi e non ci sia, al momento, alcuna indicazione riguardo ad un'eventuale quarta dose. L'ipotesi è quindi quella di eliminare la scadenza per i trivaccinati.

La scuola

La scuola è un altro dei settori in cui si interverrà. Con le attuali regole, indica un sondaggio dell'Associazione nazionale presidi, al 21 gennaio il 32% di classi erano in dad nella scuola dell'infanzia ed il 23% nella primaria. «Da settimane - sottolinea il presidente dell'Anp - denunciamo il caos nel quale sono costrette a lavorare le scuole e la necessità di semplificare le misure di gestione dei casi di contagio». Questi ultimi corrono. La Lombardia, ad esempio, ha raggiunto numeri record: tra il 17 e il 23 gennaio sono 9.441 le classi in isolamento, con 115.262 alunni e 6.225 operatori scolastici in isolamento. I nuovi positivi nella popolazione scolastica sono 62.079 (+12% rispetto alla settimana precedente).

Per il sottosegretario Costa «il quadro di oggi ci permette assolutamente di mettere in atto una semplificazione delle regole: lo chiedono le regioni, gli istituti scolastici, le famiglie. Credo sia utile abolire anche il tampone per il rientro in classe dei ragazzi che sono in Dad». Sulla stessa linea la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia. «Stiamo pensando - ha informato - di snellire il tracciamento e ridimensionare la quarantena, soprattutto per i più piccoli: dieci giorni sono troppi». Da settimane, ha ricordato Antonello Giannelli dell'Associazione presidi, «denunciamo il caos nel quale sono costrette a lavorare le scuole e la necessità di semplificare le misure di gestione dei casi di contagio».