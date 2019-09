COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

XL Extralight Montegranaro

RIETI - La Zeus Npc ritrova Montegranaro per un doppio appuntamento tutto da vivere, a partire da stesera per il V Trofeo degli Angeli - Memorial Fausto Nardecchia, al PalaAngeli de L'Aquila ore 18:30, si replica a Rieti domenica al PalaSojourner per l'ottavo Memorial Giuseppe Gasperini. Ultimi test di questo lungo precampionato, utili soprattutto ai due tecnici in vista dell'avvio della stagione ufficiale, mentre per i tifosi sarà l'occasione di riassaporare le leggendarie sfide tra i reatini e la formazione marchigiana. Anche se si tratta della Poderosa e non della Sutor. Ultimo precedente con la Poderosa nel 2015: il 3-1 nella semifinale dei playoff di B per il team reatino che ha lanciato la Npc verso la promozione in A2. Questo è la prima sfida tra le due squadre in A2.La Zeus Npc avrà di fronte una formazione fortemente rinnovata, a partire dalla guida tecnica, dove coach Pancotto ha fatto posto a Franco Ciani, che ha voluto con sè tutta gente motivata e ambiziosa, allestendo un roster giovane ma di enorme talento.Gli unici reduci della passata stagione sono Palermo e Mastellari, la guardia è l'ex Scafati e Virtus Roma Aaron Thomas, l'altro straniero è il rookie Thompson IV, completa il quintetto l'ala under Serpilli, lo scorso anno a Legnano. Da Forlì è giunto Bonacini, in panchina c'è anche l'ex Latina Cucci, gli under sono tutti e tre di prospetto a partire da Conti sceso dall'A1, Miani e Berti.Alla vigilia dell'appuntamento aquilano, il tecnico amarantoceleste afferma: «Stiamo abbastanza bene, per le due sfide con Montegranaro l'unico assente sarà Stefanelli che stiamo reintegrando, mentre Filoni ormai sta sempre meglio, penso ormai sia guarito. Queste due partite saranno una verifica, dove dovremmo testarci, ci siamo allenati bene ma fisicamente siamo stanchi. Non mi aspetto prestazioni perfette, ma cercherò segnali di consolidamento da parte dei ragazzi, di fronte ci sarà una bella squadra, giovane e talentuosa. Il rinvio della prima giornata? Ci sono pro e contro, dire che giocare la prima in casa al PalaSojourner sarebbe stato meglio trova il tempo che trova, l'unica certezza che per noi Carlo (Fumagalli) è importante, purtroppo non dipende da noi ma da questi calendari Fiba».Dall'altra parte alla guida dei veregrensi ci sarà Franco Ciani, avversario della Npc in queste stagioni in sella alla Fortitudo Agrigento, lasciata dopo 8 anni per intraprendere questa nuova avventura nelle Marche:«Questa Supercoppa ci ha rotto i normali ritmi di assemblaggio, infatti si trattava di appuntamenti agonistici, che comunque da un lato ti permettevano di confrontarti con le avversarie che troveremo durante la stagione. Avremo una gara in più di Rieti, siamo a fine preparazione, dovremmo essere al completo, l'unico dubbio riguarda Bonacini. Obiettivi stagionali? Prima di tutto la salvezza, senza preclutere qualsiasi altro risultato. Siamo una squadra completamente rinnovata, con l'allenatore nuovo e un americano rookie, quindi c'è bisogno di tanto lavoro, ma c'è grande voglia».: Zeus Npc Rieti: 0 Finco, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: 2 Thompson IV, 4 Miani, 8 Mastellari, 11 Conti, 12 Palermo, 17 Bonacini, 23 Berti, 25 Thomas, 32 Cucci, 33 Serpilli. All. Ciani