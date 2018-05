di Giulia Moroni

RIETI - Termina dopo ventidue giornate di campionato la stagione per le formazioni reatine impegnate nel campionato di prima divisione femminile del Team Volley Quattro Strade - Cittaducale e l’Allianz Servizi Assicurativi Rieti.



Due verdetti diversi per due compagini che nel corso dell’anno si sono scontrate e hanno combattuto davanti al proprio pubblico sempre pronto ad elogiare le ragazze sul parquet. Il derby, vinto dal Quattro Strade in casa per 3-0 sull’Allianz che nella partita di ritorno si è ripreso una bella rivincita mandando il match al tie-break e portando a casa la vittoria per 3-2.



Percorsi diversi conclusi con la salvezza del Team Volley Quattro Strade Cittaducale che ha chiuso in ottava posizione con 26 punti e la retrocessione dell’Allianz costretta ad un passo indietro che ha terminato la stagione con 13 punti, fanalino di coda del girone B. Due formazioni che dall’inizio dell’anno hanno puntato sulle giovani, che durante tutta la stagione sono state impegnate anche nei campionati giovanili e con impegno hanno tenuto la costanza e la grinta necessaria per affrontarli. Prematuro pensare a quello che sarà il prossimo anno per le reatine, di sicuro, l’ottima risposta ottenuta dai vivai fa bene sperare per il futuro.



A commentare la stagione per il Team Volley Quattro Strade Cittaducale l’allenatore Stefano Di Pierno: «E’ stata abbastanza positiva, siamo partiti con un gruppo giovane con solo tre giocatrici più esperte di cui una a mezzo servizio – afferma il tecnico - in più l’infortunio di Federica Deli quando la squadra aveva iniziato ad ingranare non è stato dalla nostra parte; nonostante tutto ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni vincendo con la capolista Casal De Pazzi e Giro Volley. Abbiamo fatto giocare, soprattutto nelle ultime partite ragazze del 2005 e 2002 che stanno lottando anche nei loro campionati giovanili. Inoltre la collaborazione con il team Volley Cittaducale prosegue bene e siamo soddisfatti della riuscita dei nostri obiettivi: crescere le giovani come una sorta di piramide e man mano ci stiamo riuscendo. Ora continueremo ad allenarci e penseremo già alla prossima stagione».



CLASSIFICA

Pol Casal De Pazzi Asd 52

Dream Team Roma 48

Fenice Arancio 46

Giro Volley 45

I.c.s. Volley Santa Lucia 34

Valsugana 32

Apd Gb Vico 26

Team Volley 4 Strade – Cittaducale 24

Andrea Doria Tivoli Castel Madama Adcm 24

Avogadro Parioli 18

Asd Orizzonte Sport 14

Allianz Serv. Ass. Rosatelli Rieti 13

Giovedì 3 Maggio 2018



