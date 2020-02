CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Team Volley 4 Strade Asd prosegue senza sosta la serie positiva di vittorie, ultima quella della tredicesima giornata del girone C di prima divisione femminile del campionato Fipav in cui il sestetto di Stefano Di Pierno ha liquidato in casa per 3-0 (25-15, 25-16, 25-15) anche l’Asd Fiano Romano ribaltando il risultato dell’andata (finì 3-2 per le avversarie ) e centrando il sesto successo utile consecutivo che porta le biancoblù in quarta posizione della classifica generale con 25 punti all’attivo.A fare il punto della gara la palleggiatrice della formazione reatina Elisabetta Strinati: «La partita è andata bene su tutti i fondamentali; abbiamo iniziato molto bene il primo set, nel secondo abbiamo avuto una piccola difficoltà che abbiamo subito risolto con il supporto di tutte. Le giovani della squadra si stanno integrando, stanno reagendo bene e si lasciano trainare da noi più “anziane”. Abbiamo formato un bel gruppo e siamo più squadra, ciò che nelle prime partite non riuscivamo ad essere. Anche il sostegno della panchina è fondamentale, la lucidità di chi entra è di grande aiuto durante le gare. Il grande sacrificio e le difficoltà avute insomma sono state ripagate e questa partita ne è stata una dimostrazione».Domenica 23 febbraio alle ore 19 il Team Volley 4 Strade tornerà di nuovo in campo nella palestra della scuola media di Contigliano “G.Costanzi”, avversaria di turno la Pro Castelnuovo Volleyrò.Asd Polas 38Avogadro Parioli 35Palombara Pallavolo 29Team Volley 4 Strade Asd 25Roma 6 Volley Blu 24Asd Fiano Romano 19Fenice e Pro Castelnuovo Volleyro'16Asd Ascor Volley 15Asd Moricone Volley 10Giro Poolstars Under 4Pol. Roma 7 Volley Under 3