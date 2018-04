di Raffaele Passaro

RIETI - Grande prestazione del Team Volley 4Strade-Cittaducale: le ragazze di mister Di Pierno riescono nell’impresa di battere 3 set a 0, in casa, Valsugana, che occupava le zone alte di classifica. Vittoria che, sicuramente, darà morale al team, che veniva da una brutta prestazione contro l’Andrea Doria Tivoli Castel Madama che nella scorsa giornata, la numero 18, si era imposta 3-0 proprio sulla formazione reatina.



Terza sconfitta consecutiva, invece, per l’altra squadra di Rieti: l’Allianz. Le ragazze di mister Leoni cadono, in casa, contro l’ I.c.s. Volley Santa Lucia, che ha battuto la formazione reatina con un netto 1-3.



La prossima giornata, la ventesima, sarà fondamentale per l’Allianz: ci sarà la sfida contro l’Avogadro Parioli, in trasferta. La squadra pariolina staziona in penultima posizione, a soli quattro punti di distanza dall’Allianz, relegata in ultima posizione. Sfida, invece, ostica quella che affronterà il Team Volley, impegnata in casa della Fenice Arancio, la seconda forza del campionato.



CLASSIFICA

Pol. Casal De Pazzi Asd 48

Fenice Arancio, Dream Team Roma 43

Giro Volley 39

Valsugana 32

I.c.s. Volley Santa Lucia 31

Andrea Doria Tivoli Castel Madama, Team Volley 4Strade-Cittaducale 24

Apd Gb Vico 20

Asd Orizzonte Sport, Avogadro Parioli 14

Allianz Serv. Ass. Rosatelli Rieti 10

Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA