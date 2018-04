di Giulia Moroni

RIETI - Battute finali per il campionato di prima divisione femminile per le reatine impegnate nel girone B. A stagione quasi ultimata (due le gare al termine) già si tirano le somme per un campionato non brillante per le formazioni della città con la retrocessione dell’Allianz Rieti e la permanenza del Team Volley 4 Strade nella categoria.



ALLIANZ SERVIZI ASSICURATIVI RIETI

Anno amaro per l’Allianz Servizi Assicurativi Rieti che con due giornate di anticipo viene condannata dalla classifica alla retrocessione in seconda divisione. Un percorso difficile che già ad inizio stagione era apparso in salita per la formazione guidata da Daniele Leoni con una squadra giovane destinata alla crescita. Niente ha potuto sull’esperienza della veterana Anna Rita Di Virgilio, di Marta Iacuitto fino a stagione in corso con l’innesto della quotata Diletta Lunardi a recuperare la sorte di campionato sempre in bilico che le amarantocelesti chiudono con solo 10 punti e tre vittorie all’attivo. Sabato 21 aprile l’Allianz affronterà in casa alle ore 16.30 nella palestra della scuola media di Vazia l’Andrea Doria Tivoli e cercherà di non sfigurare davanti al proprio pubblico.



TEAM VOLLEY 4 STRADE – CITTADUCALE

Obiettivo centrato per il Team Volley Cittaducale 5 Strade che con 24 punti in ottava posizione può terminare agevolmente il cammino e sorridere per aver portato la salvezza con tre giornate di anticipo al termine. Una squadra giovane per il gruppo di Stefano Di Pierno che oltre all’esperienza del capitano Valeria Leonardi e di Ludovica Cerri ha potuto contare su una formazione giovane dove hanno avuto modo di esordire nelle ultime gare anche atlete dell’under tredici e quattordici, tra cui Angelica Deli selezionata dalla rappresentativa territoriale. Ultime due partite difficili per le bianco – blu, domenica alle 19, nella palestra della scuola media di Contigliano arriva la capolista Casal De Pazzi in cerca di punti per brindare al passaggio in serie D.



PROGRAMMA GARE, XXI GIORNATA

Asd Orizzonte Sport - Giro Volley

Team Volley 4 Strade Cittaducale - Pol Casal De Pazzi Asd

Dream Team Roma - Fenice Arancio

Apd Gb Vico – Valsugana

Allianz Serv. Ass. Rosatelli Rieti - Andrea Doria Tivoli Castel Madama

Adcm - Avogadro Parioli - I.c.s. Volley Santa Lucia



CLASSIFICA

Pol Casal De Pazzi Asd 51

Fenice Arancio 46

Dream Team Roma 45

Giro Volley 42

I.c.s. Volley Santa Lucia, Valsugana 32

Andrea Doria Tivoli Castel Madama Adcm , Team Volley 4 Strade – Cittaducale 24

Apd Gb Vico 23

Avogadro Parioli 17

Asd Orizzonte Sport 14

Allianz Serv. Ass. Rosatelli Rieti 10

Mercoled├Č 18 Aprile 2018



