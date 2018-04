di Giulia Moroni

RIETI - Una sola giornata alla chiusura della stagione di prima divisione femminile, le formazioni reatine Allianz Sevizi Assicurativi Rieti e Team Volley 4 Strade Cittaducale, reduci da due vittorie in casa, con i verdetti già stabiliti, chiuderanno in trasferta il campionato.



ALLIANZ SERVIZI ASSICURATIVI RIETI



Termina 3-0 (27-25, 26-24, 25-21 ) per l’Allianz Servizi Assicurativi Rieti il match valido per la ventunesima giornata sull’Andrea Doria Tivoli Castel Madama. Le amarantocelesti liquidano le romane nella penultima gara di campionato (l’ultima in casa) davanti al proprio pubblico. Buona la prova per le reatine che nonostante le assenze di Annarita Di Virgilio e Diletta Lunardi sono riuscite a portare tre punti in classifica (arrivando a 13) con una giovane in squadra in campo. Già condannata dalla classifica alla retrocessione, l’Allianz ha ancora la possibilità di non chiudere ultima nel girone se domenica alle 15.30 a Roma contro la Polisportiva Casal De Pazzi troverà l’acuto finale e se l’Orizzonte Sport tornerà dopo il match contro Fenice Arancio a secco di punti.



TEAM VOLLEY 4 STRADE – CITTADUCALE



Sorride ancora il Team Volley 4 Strade Cittaducale dopo la vittoria casalinga al tie- break per 3-2 (19-25, 17-25, 25-19, 25-19, 15-12) contro la Polisportiva Casal De Pazzi. Nella palestra di Contigliano, dopo la salvezza conquistata e l’obiettivo stagionale centrato, il coach Di Pierno ha potuto dare la possibilità alle giovani di esibirsi nella categoria senza deludere le aspettative.



A fare un bilancio stagionale la veterana Valeria Leonardi: «Siamo soddisfatti della salvezza, che già ci eravamo prefissata ad inizio stagione – afferma il capitano – l’ultima ce la siamo tolta vincendo contro il Casal De Pazzi. Siamo contenti della crescita delle più piccole che hanno avuto modo di entrare in campo anche la scorsa settimana. Abbiamo disputato una buona stagione nonostante le assenze e gli infortuni siamo riusciti ad arrivare a metà classifica. Se avessimo giocato con una squadra fissa titolare saremmo andate sicuramente meglio ma molte ragazze sono costrette sempre a fare gli straordinari giocando anche nei campionati giovanili».



Il Team Volley 4 Strade chiuderà il campionato a Roma domenica 29 aprile alle 20.30 ospite del Giro Volley.



PROGRAMMA GARE, XXII GIORNATA

Giro Volley - Team Volley 4 Strade Cittaducale

Fenice Arancio - Asd Orizzonte Sport

Valsugana - Dream Team Roma

Andrea Doria Tivoli Castel Madama Adcm - Avogadro Parioli

Pol Casal De Pazzi Asd - Allianz Serv. Ass. Rosatelli Rieti

I.c.s. Volley Santa Lucia - Apd Gb Vico



CLASSIFICA

Pol Casal De Pazzi Asd 52

Dream Team Roma 48

Fenice Arancio 46

Giro Volley 45

I.c.s. Volley Santa Lucia 34

Valsugana 32

Apd Gb Vico 26

Team Volley 4 Strade – Cittaducale 24

Andrea Doria Tivoli Castel Madama Adcm 24

Avogadro Parioli 18

Asd Orizzonte Sport 14

Allianz Serv. Ass. Rosatelli Rieti 13

Mercoled├Č 25 Aprile 2018



