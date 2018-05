di Giulia Moroni

RIETI - Nella ventiduesima giornata del girone B di seconda divisione l’Asd Volley Academy torna a casa con una sonora sconfitta per 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) dal campo del Volley Team Monterotondo under.



Con un sestetto molto giovane in campo, i padroni di casa non si sono fatti intimorire dai rosso – blu e come per l’andata (finì 2-3 a Rieti) sono riusciti a portare a casa la gara. Giovannelli per l’ultima trasferta stagionale mette in campo il capitano Di Carlo in regia, Agabiti e Balbi al centro, Coletti e Poles laterali, l’opposto Chiarini Petrelli, e il libero Buldini. Non basta l’ottimo inizio e un buon andamento della partita giocata punto a punto a far riprendere in mano il match all’Academy che cede senza mai riuscire a spuntarla in nessun parziale.



L’ultima gara che per la formazione reatina, salva con 24 punti all’attivo, è prevista per sabato 12 maggio alle ore 17 tra le mura amiche della palestra dei Geometri di Rieti, ospite in chiusura di campionato la seconda della classe Green Volley.



A tirare le somme del campionato la dirigente Alessia Serva «Non è andata come speravamo, avevamo le carte in regola per un campionato migliore, la squadra avrebbe potuto dare di più avendo tutte le potenzialità necessarie, nonostante questo siamo contenti per la crescita dei giovani». La dirigente rossoblù pensa al futuro: «Il prossimo anno continueremo sicuramente questo progetto».



CLASSIFICA

Asd Egan Volley 49

Green Volley A 45

Volley Team Monterotondo Under 44

Castel Madama Andrea Doria Adc 35

Asd Tibur Volley 32

Asd Pol.Borghesiana 23

Asd Volley Academy Rieti, Onorigraf Palombara 24

Ascor Volley 18

Astrolabio 2000 12

Pol. Roma 7 Volley A D A Under 3

