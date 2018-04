di Giulia Moroni

RIETI - Termina al tie- break 2-3 (20-25, 25-16, 22-25, 25-20, 11-15) in favore della Volley Academy il match della diciottesima giornata del girone B di seconda divisione in casa dell’Onorigraf Palombara.



I reatini guidati in panchina da Luca Giovannelli conquistano due importanti punti per la classifica che li allontana dalla zona play – out. Scesi in campo con la regia del capitano Stefano Di Carlo, i centrali Macilenti e Balbi, l’opposto Coletti, Di Vincenzo e Poles laterali e il libero Buldini, i rosso - blu partono agevolmente e non trovano ostacoli nel primo set e chiudono 20-25. I padroni di casa salgano in cattedra con ottime difese e un grande spirito di gruppo che li porta a conquistare il secondo parziale (25-16) senza però riuscirci nel terzo dove nelle fila della formazione reatina trovano spazio anche Chiarini Petrelli e il giovane De Luca e termina 22-25. Palombara si riprende nel quarto set e porta la partita ai vantaggi vinta al tie – break senza problemi dall’Academy. A fine partita soddisfatta la dirigenza: “Siamo contentissimi della prestazione di Simone De Luca uno dei più piccoli del nostro gruppo che è cresciuto tanto; con questi due punti ci allontaniamo dalla zona rossa della classifica e proseguiamo il campionato fino alla fine”. Prossimo impegno per la formazione reatina sabato 21 aprile alle ore 17 nella palestra dell’Istituto Geometri contro il fanalino di coda Roma 7.



CLASSIFICA

Asd Egan Volley 43

Volley Team Monterotondo Under, Castel Madama Andrea Doria Adc 35

Green Volley A 33

Asd Tibur Volley 26

Asd Pol.Borghesiana, Asd Volley Academy Rieti 21

Onorigraf Palombara 21

Ascor Volley 18

Astrolabio 2000 11

Pol. Roma 7 Volley A D A Under 3

