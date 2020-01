RIETI - Con il torneo “Verso l’Anno Nuovo” l’Asd Volley Academy Rieti ha dato il via al 2020 con il consueto appuntamento organizzato dalla società per tutta la giornata del 4 gennaio nella quale i protagonisti indiscussi sono stati prima i piccoli giocatori in erba, poi i ragazzi più grandi tra sorrisi, dolci e brindisi.



Nella mattinata hanno giocato i gruppi di under 12 e 13 e di genitori; nel pomeriggio i gruppi di Under 14, 16 maschile e femminile, under 18 e 2^ divisione maschile e femminile, insieme agli allenatori, mai come questo anno così numerosi. Le squadre rigorosamente miste sia per genere, sia per età, si sono alternate in un piccolo torneo “tutti contro tutti” affinché gli atleti, i genitori e gli allenatori potessero conoscersi e condividere, almeno per un giorno, la gioia, la serenità e la professionalità dove l’Asd Volley Academy Rieti fonda le radici.

«È stata una giornata intensa – commentano dalla dirigenza rossblù – Una piacevole sorpresa è giunta dal gruppo dei genitori che con simpatia si sono messi in gioco, nel vero senso della parola, dimostrando un forte rispetto sportivo, li ringraziamo molto. Inoltre un durante il torneo dei “piccoli” abbiamo organizzato due momenti dedicati a tutti i genitori: con il generoso ausilio degli operatori della Croce Rossa Italiana sono state programmate due dimostrazioni sulle “Manovre Salva Vita pediatriche” dal pubblico presente molto apprezzate. Con la speranza futura di poter inserire nell’organizzazione una festa anche per i piccoli del minivolley cuore pulsante della società, l’Asd Volley Academy Rieti augura un 2020 da urlo a tutti».

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA