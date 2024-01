Chiusura per 8 ore di via Ricci all'altezza con l'incrocio in via Nenni causa lavori

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che domani 10 gennaio dalle 9 alle 17 si svolgeranno lavori di scavo all' altezza dell' incrocio tra via A.M. Ricci e via P. Nenni, che comporteranno la chiusura del tratto di corsia in direzione via Padule.

Pertanto i veicoli provenienti da Quattrostrade all' altezza del cimitero non potranno svoltare a destra verso l’Itc Geometri Ugo Ciancarelli ma dovranno proseguire verso Porta D'Arce. Nessuna preclusione per i veicoli in uscita. La zona sarà opportunamente segnalata e pattugliata da personale della Polizia Locale di Rieti per tutta la durata dell’intervento.