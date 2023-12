Il 10 dicembre nella biblioteca l'iniziativa “Vallecupola costruiamo insieme il futuro. I giovani incontrano la politica”

RIETI - A Vallecupola di Rocca Sinibalda, domenica 10 dicembre alle 10.00, presso la Biblioteca Casa Museo Angelo Di Mario (Via Sant’Antonio n.1), incontro dal titolo “Vallecupola Costruiamo insieme il futuro. I giovani incontrano la politica”. L’incontro, promosso dalla Biblioteca, vedrà la partecipazione dei consiglieri di minoranza e maggioranza, con delega allo sviluppo delle frazioni, Rosella Bianchi e Gian Carlo Crescenzi. Nell’incontro saranno prese in considerazione carenze, risorse ed opportunità, al fine di promuovere lo sviluppo condiviso di un borgo che vanta una storia millenaria, mettendo a confronto i giovani del luogo e la pubblica amministrazione.

«L’intento è di creare partecipazione e sinergia tra abitanti e politica puntando in primo luogo sui giovani attori di uno sviluppo virtuoso, partecipato ed armonioso – dichiara il direttore della biblioteca Maria Grazia Di Mario – ormai da circa 10 anni operiamo sul territorio con una biblioteca ricca di libri a carattere locale regionale, organizzando anche numerosi eventi ed iniziative nel settore culturale, il luogo ha però bisogno di una strategia urgente per un rilancio a lungo termine in grado di superare ostacoli ed arretratezze ed una carenza cronica di infrastrutture».

Si tratta di un primo incontro conoscitivo cui è invitata, oltre ai giovani, l’intera cittadinanza, inclusi i non residenti nel borgo ma che ne sono originari oltre alle attività ed organismi associativi già esistenti.