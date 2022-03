Magliano Sabina, spettacolo teatrale con incasso devoluto per gli aiuti all'Ucraina

RIETI - Gara di solidarietà a Magliano Sabina per la raccolta "pro Ucraina" promossa dal Comune. Grazie alla disponibilità delle tante professionalità coinvolte il Gruppo Teatrale tornerà, a costo zero, a riaprire il sipario del Teatro Manlio con la commedia "Il Natale più bello" devolvendo l'intero costo del biglietto (10 euro) delle due rappresentazioni in programma sabato 19 alle 21 e domenica 20 alle 18. "Era il minimo che potevamo fare per dimostrare la nostra solidarietà a chi fugge e non ha più niente - dice Alfredo Graziani, ideatore della commedia -. Nella commedia viene ricordato l'evento di quando Magliano nel 1943 diete ospitalità ai rifugiati di Frosinone che scappavano dalla guerra. Di quando Magliano accolse una famiglia Ebrea, i Tagliacozzo, dopo le leggi razziali. C'è stata una vera gara a partecipare: gli attori che hanno dato subito la loro disponibilità, la tipografia Grafica Sabina che ha stampato le locandine gratis, Sordini che ha fornito la scenografia gratis, la Mirabilis che lavoreranno anche loro gratuitamente così come gli addetti aI servizio antincendio". Sarà possibile acquistare i biglietti come sempre al botteghino, poco prima degli spettacoli. Come da normativa vigente sarà richiesto il green pass rafforzato e mascherina ffp2.