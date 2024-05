Russia, pronto un nuovo attacco (sfruttando la carenza di soldai ucraini): ecco dove potrà colpire Putin

La Russia avrebbe individuato una nuova tattica militare per cercare di colpire a Kharkiv. Secondo un analista militare, le forze russe vorrebberro sfruttare la carenza di truppe militari in Ucraina diminuendo le linee del fronte e in questo modo ci sarebbe più possibilità di trovare un nuova strategia di attacco.

Kharkiv, l'assalto russo e l'assenza della prima linea di difesa ucraina. Belgorod e la zona cuscinetto, cosa sappiamo

La nuova tattica

Franz-Stefan Gady, membro senior aggiunto del Center for New American Security, ha dichiarato al New York Times che: «I russi hanno capito, proprio come molti analisti, che il principale svantaggio di cui soffre attualmente l'Ucraina è la carenza di militari. Assottigliando la linea del fronte, si aumentano le probabilità di un nuovo attacco».

Secondo L'istitute study of War(Isw) le operazioni offensive russe a Kharkiv hanno probabilmente lo scopo di allontanare le forze ucraine da altri fronti di battaglia che altrimenti potrebbero difendere. Ciò potrebbe avere implicazioni a lungo termine, se la Russia trarrà vantaggio dalle debolezze delle linee ucraine.

La carenza di truppe militari

Michael Kofman, membro senior del Carnegie Endowment for International Peace, ha affermato che esiste un pericolo per l’Ucraina poiché ci vorranno mesi prima che riesca a far fronte alla sua mancanza di manodopera: «Le munizioni potrebbero arrivare tra due settimane, ma i militari no. La situazione delle truppe militari in Ucraina è il tipo di cosa che probabilmente peggiorerà prima di migliorare».

Per cercare di risolvere questa situazione in prima linea, secondo l'Associated Press, L' Ucraina avrebbe abbassato l’età di leva da 27 a 25 anni, eliminando alcune esenzioni e creando un registro online per le reclute. All'inizio di questo mese inoltre il parlamento ucraino avrebbe approvato anche un disegno di legge che consentirebbe all'esercito del paese di reclutare prigionieri per combattere.