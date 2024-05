Lunedì 13 Maggio 2024, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 11:58

Le missioni da "donnola selvatica" stanno dando un imprinting nuovo alla guerra. I piloti ucraini, grazie alle armi americane, effettuano pericolosi missioni usate dagli Usa nella guerra in Vietnan, per abbattere le difese aeree russe. I missili avanzati forniti dagli Stati Uniti hanno avuto un ruolo fondamentale in queste missioni - è un'analisi di Business Insider - E l’arrivo degli aerei da combattimento F-16 contribuirà a livellare la superiorità aerea della Russia.

La strategia

Infatti «i piloti dell'aeronautica ucraina dell'era sovietica, una frazione delle dimensioni di quella russa, stanno utilizzando una tattica sviluppata inizialmente dall'aeronautica americana per sfidare i cieli sopra la linea del fronte di 600 miglia. I video degli ultimi mesi sembrano mostrare piloti ucraini che conducono le cosiddette missioni "donnola selvatica»: la strategia prevede che i piloti di jet attirino le difese antiaeree nemiche affinché li prendano di mira con i loro radar. Le onde radar vengono quindi ricondotte alla loro fonte e i piloti ucraini reagiscono con armi come i missili anti-radiazioni ad alta velocità AGM-88 (HARM) di fabbricazione statunitense prima che i russi possano agganciarli con missili terra-aria. (SAM)”. Dalla metà del 2022, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina HARM, che hanno fornito ai piloti ucraini capacità di soppressione delle difese aeree nemiche (SEAD) e di distruzione delle difese aeree nemiche (DEAD). «L'aeronautica americana ha aperto la strada alle tattiche SEAD nella guerra del Vietnam. I cosiddetti aerei da donnola selvaggia avevano il compito di distruggere i radar di difesa aerea nemici per aprire la strada agli aerei d'attacco. Le donnole selvatiche avevano ricevitori radar per localizzare le difese aeree nemiche e inizialmente erano armate di bombe e successivamente di missili speciali che potevano colpire i radar».

Cosa significa donnola selvatica

Il termine "donnola selvatica" ha origine dal progetto Wild Weasel. Questa strategia anti-SAM dell'aeronautica americana utilizzava attacchi diretti per sopprimere le difese aeree nemiche, secondo il Museo Nazionale dell'aeronautica americana. Queste missioni, originariamente chiamate "Progetto Ferret" - un riferimento al piccolo mammifero predatore che entra nella tana della sua preda per ucciderla - furono ribattezzate Progetto Wild Weasel per non essere confuse con il nome in codice "Ferret" utilizzato durante la seconda guerra modiale per i bombardieri con contromisure radar. HARM è l'ultimo di questi missili aria-superficie: un proiettile di circa 770 libbre, con una gittata di circa 90 miglia. Questi missili possono localizzare e colpire i radar nemici anche dopo che i sistemi radar sono stati spenti. HARM è stato utilizzato nelle guerre in Libia, Iraq ed ex Jugoslavia, ha riportato in precedenza The Economist. Questa esperienza viene messa a frutto in Ucraina.

«L’Ucraina sta chiaramente imparando dal pensiero militare occidentale - ha detto a Business Insider Frederik Mertens, analista strategico presso il Centro per gli studi strategici dell’Aja - L'Ucraina sta ponendo grande enfasi sulle missioni SEAD e DEAD». Queste missioni possono essere «molto pericolose», soprattutto per le donnole selvatiche, ha aggiunto. Ma le difese aeree russe sono un «obiettivo chiave» e «questa partita vale la candela», ha detto Mertens, precisando che le tattiche dell'Ucraina «vanno ben oltre le classiche missioni selvagge di aerei dotati di missili anti-radiazioni». Dai raid delle forze speciali ai missili lanciati via terra come GMLRS e ATACMS, nonché agli UAV di ogni tipo, «gli ucraini usano tutte le armi, le truppe e i sistemi che hanno a loro disposizione per sopprimere e distruggere le difese aeree russe», ha detto Mertens.

I missili HARM

La difficoltà di adattare HARM per l’Ucraina è dovuta all’incompatibilità dei vecchi jet dell’era sovietica, come i caccia MIG-29 e Su-27, con la moderna tecnologia occidentale. Il mese scorso, il sottosegretario americano alla Difesa per l’acquisizione e il sostegno William LaPlante ha detto ai giornalisti in una conferenza a Washington, DC, che l’Ucraina aveva utilizzato gli iPad nel tentativo di rendere i jet ucraini compatibili con le armi occidentali. Ha descritto come i vecchi aerei da caccia ucraini ora potrebbero prendere molte armi occidentali e farle funzionare sui loro aerei poiché erano «sostanzialmente controllati da un iPad dal pilota. Lo stanno volando in conflitto come una settimana dopo che glielo abbiamo consegnato». Ma «da quando hanno apportato i necessari adattamenti, i piloti ucraini hanno lanciato centinaia di HARM contro i sistemi radar di difesa aerea russi. Tuttavia, la loro tecnica è cambiata - il commento a BI di Justin Bronk, Senior Research Fellow for Airpower & Technology presso il think tank londinese Royal United Services Institute (RUSI) - Anche se inizialmente hanno ottenuto una serie di uccisioni riuscite contro i sistemi SAM e i radar russi quando sono stati introdotti per la prima volta, gli operatori SAM russi hanno rapidamente adattato le loro tattiche». Ora, i lanci HARM hanno «uno scopo soppressivo piuttosto che distruttivo». Una volta lanciati, «i missili costringono gli operatori SAM russi a spegnere i loro radar e a spostarsi per evitare di essere colpiti - ancora Bronk - Ciò lascia una breve finestra entro la quale altri sistemi d'attacco come i razzi HIMARS o i missili Storm Shadow possono raggiungere obiettivi vicini con molto meno rischio di essere intercettati dai SAM russi».

Sebbene gli aerei da combattimento modificati dell’era sovietica consentano agli ucraini di utilizzare i missili HARM, le modifiche non consentono agli ucraini di sfruttare al meglio tutte le loro caratteristiche. «Non ha tutte le capacità che avrebbe su un F-16», ha detto in precedenza il generale James Hecker, comandante delle forze aeree degli Stati Uniti in Europa, durante una tavola rotonda alla conferenza Air, Space Cyber ​​dell'Air Force Association. Pertanto, la consegna degli F-16 sarà cruciale per aumentare il controllo aereo ucraino. All'inizio di questa settimana, i Paesi Bassi hanno annunciato l'intenzione di iniziare a consegnare gli aerei da caccia F-16 all'Ucraina questo autunno, così ha detto il ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren durante una conferenza stampa a Vilnius. La Danimarca aveva precedentemente affermato che avrebbe iniziato a trasferire i suoi aerei in estate, «Affrontare il GBAD russo (difesa aerea a terra) sarà cruciale per consentire futuri attacchi aerei ucraini una volta arrivati ​​i caccia F-16»", ha detto Mertens a Business Insider. Anche se la consegna di un numero così piccolo di F-16 non dovrebbe essere sopravvalutata, Mertens ritiene che potrebbero avere un impatto significativo sulla Crimea. «La Crimea è vulnerabile: i russi hanno uno spazio di manovra relativamente limitato sulla penisola, i rifornimenti dipendono dal ponte di Kerch, e qui Putin ha molto da perdere sia politicamente che militarmente. Se un numero limitato di combattenti può avere un impatto reale, è qui».