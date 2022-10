Rieti, tentano truffe ai danni di persone anziane: arrestati dai carabinieri

RIETI - Prima nel Comune di Leonessa poi a Cittareale, dalla Campania fino nel

Reatino per effettuare truffe seriali in danno di anziani, ma le vittime non ci

cascano ed intervengono i Carabinieri. Questa volta, i servizi di controllo el a

particolare attenzione posta dall'Arma dei Carabinieri a livello provinciale,

svolta anche attraverso conferenze informative in tutti i centri del

comprensorio reatino, hanno consentito 'intercettare subito i loro

movimenti e di arrestare i due uomini inflagranza di reato.

La scusa utilizzata e sempre la stessa, la richiesta di somme fino a 4000euro

per un grave sinistro stradale provocato da un congiunto che, portato in

caserma, secondo il finto racconto, necessita immediatamente di denaro per

l'iter giudiziario, altrimenti viene condotto in prigione, ma, questa volta le

vittime non sono cadute nel tranello, grazie anche alla campagna di

sensibilizzazione posta in essere negli ultimi mesi dai Carabinieri, attraverso

mirate conferenze ed incontri, pure nei comuni di Leonessa e Cittareale.

I due giovani campani, dopo aver vanamente tentato l'ennesima truffa in



Cittareale, durante la quale si fingevano Carabinieri in borghese, si sonoallontanati velocemente in direzione di Cittaducale, ma i Carabinieri, quelliveri, gia allertati dalle precedenti segnalazioni, puntualmente fatte dalleanziane vittime a Leonessa, così come ripetutamente consigliato dagliuomini dell'Arma, erano pronti sulla strada e così il dispositivo di controlloposto in essere lungo la 55 4 Salaria ha permesso di intercettare e bloccare itruffatori in località Cotilia in Cittaducale.I due truffatori, inseguiti dai militari della Stazione di Antrodoco, si sinotrovati la strada sbarrata dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobilee della Stazione di Cittaducale che hanno immediatamente eseguitol'arresto. I due finti carabinieri ora dovranno rispondere avanti all'AutoritàGiudiziaria del reato di tentata trutta continuata.Continueranno incessantemente i controlli sul territorio e la campagna disensibilizzazione dell'Arma dei Carabinieri nei comuni del Reatino, che,com' è evidente, sta dando buoni frutti.