Rieti, truffa dello specchietto: due persone denunciate dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato, per il reato di concorso in truffa, una coppia; l’uomo D.A di 30 anni, residente in Provincia di Siracusa e la donna, F.A di 33 anni, residente in Provincia di Matera.

Le indagini sono partite della denuncia presentata da un pensionato ottantenne della zona, nel mese di agosto scorso.

La vittima, alla guida della macchina, ad Antrodoco, veniva affiancato da due individui, che lo accusavano falsamente di aver provocato la rottura dello specchietto retrovisore sinistro della loro auto, pretendendo, a titolo di risarcimento del danno, ben 500 euro.

Ricevuti i soldi, i truffatori facevano perdere le loro tracce.

I militari, appresa la notizia di reato, intraprendevano un’accurata indagine che portava all’identificazione della coppia, già nota alle forza di polizia per fatti analoghi, deferendola alla competente autorità giudiziaria per il rato di concorso in truffa.

