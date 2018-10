© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti rende omaggio a Peppino Impastato e alla sua Sicilia. A 40 anni dalla scomparsa, il ristorante “Le Tre Porte” ripercorre la storia del compianto attivista siciliano con “Facciamo Finta che…Chistu è Peppinu”. La serata, organizzata in collaborazione con gli artisti di Street Books e i lettori del Circolo “Mieleamaro” di Cagliari, è volta a ricordare Impastato, prendendo in prestito le parole e i brani di artisti come Massimo Troisi, Pino Daniele, Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè.Musica, poesia e proiezioni accompagneranno una cena in cui, a farla da padrone, saranno i sapori della Sicilia, portati in tavola dal ristorante in Via Della Verdura. Cous Cous Mediterraneo, Sarde alla Beccafico e Cassata, da accompagnare con i migliori vini isolani: è questa la maniera con cui il ristorante “Le Tre Porte” intende omaggiare la splendida terra amata e difesa fino alla morte da Impastato, entrato nel cuore di tutti gli italiani dal giorno della sua scomparsa avvenuta il 9 maggio del ’78.Appuntamento a questa sera (26 ottobre) a partire dalle 20.00, per una cena in cui gastronomia e cultura andranno a braccetto alle “Tre Porte”.Prezzo cena €30 a persona, €20 per bambini fino a 13 anni.