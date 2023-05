Narni, Via alla rassegna "Oltre gli sguardi". Docu-film e dibattiti al parco Donatelli

NARNI Via alla rassegna di docu-film organizzata dal Sistema di accoglienza e integrazione del Comune di Narni.

Il primo appuntamento è per giovedì 18 maggio nella Sala Peppino Impastato all’interno del Parco Bruno Donatelli di Narni Scalo.

Quattro serate per altrettante tematiche.

Programma:

GIOVEDI 18 MAGGIO ore 18:00 BE MY VOICE (Nahid Perrson)

Una giornalista in esilio, una terra senza libertà. Una voce che diventa milioni

di voci. La giornalista e attivista Masih Alinejad è la voce di milioni di donne

iraniane che si ribellano contro l’hijab.

La proiezione sarà preceduta da un momento di approfondimento con la

partecipazione della Casa delle Donne di Terni e letture curate

dall’associazione Il progetto Mandela.

GIOVEDI 25 MAGGIO ore 18:00 IL LEGIONARIO (Hleb Papou)

Daniel è l'unico poliziotto di origine africana del Reparto Mobile di Roma.

Deve sgomberare un palazzo occupato in cui vivono centocinquanta famiglie.

Una è la sua.

GIOVEDI 8 GIUGNO ore 20:30 OPEN ARMS (Marcel Barrenda)

Autunno 2015. Due bagnini spagnoli, Oscar e Gerard, colpiti dalla straziante

fotografia di un bambino annegato nel Mediterraneo, vanno nell'isola di Lesbo,

dove scoprono una realtà sconvolgente

MARTEDI 20 GIUGNO ore 20:30 TRIESTE è BELLA DI NOTTE (Segre,

Stefano Collazzoli, Mattia calore), proiezione in occasione della Giornata

Mondiale del Rifugiato.

Il confine tra Italia e Slovenia è sulle colline, sopra Trieste.

Se lo attraversi a piedi di notte le luci della città brillano nel mare. Può

sembrare l’avverarsi di un sogno. O l’inizio di un incubo.

