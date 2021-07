In Sabina una nuova tappa del tour vaccinale anti-Covid della Asl di Rieti

Martedì 13 Luglio 2021, 16:32

RIETI - Nuova tappa, domani pomeriggio a Poggio Mirteto, presso Parco San Paolo, del Tour Vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti, con l’ausilio di una Unità Sanitaria Mobile: l'iniziativa di prevenzione prevede la somministrazione del vaccino J&J a tutti gli over 18 anni, con prenotazione diretta sul posto.

Grazie all’Unità Sanitaria Mobile, un’equipe vaccinale aziendale composta da medici, infermieri e operatori socio sanitari, raggiungerà Parco San Paolo, in via Gramsci e dalle 17 alle 22 somministrerà il vaccino monodose J&J a tutti gli over 18 con prenotazione diretta sul posto.

L'iniziativa, con il trascorrere delle ore, grazie al Comune di Poggio Mirteto, assumerà anche una connotazione ludica. Alle 18,30 omaggio ad Astor Piazzolla, in occasione del centenario della nascita, con lo spettacolo “Astor Piazzolla genio ribelle”, parole, musica e immagini per raccontare l’uomo che rivoluzionò il tango e lo rese universale. Alle 21, “Le quattro stagioni, tra Vivaldi e Piazzolla”, con un quintetto di musicisti, per un organico misto tra archi, ritmica e fiati, del dipartimento di jazz del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

Alle 22, immancabile la riffa finale, con l’estrazione, tra i vaccinati della serata, di un fortunato che potrà godere dei prodotti gastronomici a chilometro zero gentilmente offerti dall’Accademia Italiana della cucina delegazione di Rieti, dall’Azienda agricola D’Ascenzo, Salumificio SA.NO, Azienda Agricola La Mucilla, Colle Solatio, Azienda agricola Le Cese, così da trasformare l’iniziativa in una vera e propria festa di piazza.

Il Tour vaccinale anticovid19 J&J over 18, si concluderà alla fine di agosto, con tappa a Rieti.