Il tour vaccinale dell'Asl il 5 dicembre fa tappa a Poggio Mirteto

RIETI - Il Tour della Asl di Rieti dedicato alla vaccinazione antiCovid-19, in terza dose e all’antinfluenzale, anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19 si arricchisce di una ulteriore tappa.

Dopo Magliano Sabina infatti, le equipe vaccinali della Asl di Rieti saranno domenica 5 dicembre a Poggio Mirteto, presso la sede distrettuale di via Finocchieto (piano terra) dalle ore 9:00 alle ore 16:00, mentre come già annunciato lunedì 6 dicembre, saranno presenti a Borgo Quinzio, piazza S. Atanasio area antistante Chiesa, sempre dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Gli Open Day, che consentono ai cittadini di vaccinarsi comodamente presso il proprio comune di residenza, prevedono la somministrazione del vaccino antiCovid-19 Moderna, ciclo primario e terze dosi (quest’ultime aperte agli over 18 anni che abbiamo completato il ciclo primario da 150 giorni) e in co-somministrazione l’antinfluenzale a tutti gli aventi diritto, come indicato dal programma vaccinale antinfluenzale regionale.

La somministrazione del vaccino in Open Day non prevede prenotazione; i cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria.