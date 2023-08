Mercoledì 2 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Iniziata nel pomeriggio di lunedì scorso sulle salme di Anna e Franco Colle l’autopsia che consentirà agli inquirenti di avere maggiori informazioni sul tragico incidente di Torano. In un primo tempo, per evitare alla famiglia ulteriori spostamenti verso il Palazzo di Giustizia di piazzale Clodio a Roma, si era proposta l’idea di poter eseguire gli esami autoptici dei tre componenti nel medesimo giorno, ma per disposizioni della Procura non è risultato possibile. Nella mattinata di ieri dunque la famiglia Colle è dovuta tornare a Roma per conferire l’incarico a un diverso medico legale, che procederà venerdì con l’autopsia sul corpo di Claudio, morto a soli 23 anni. Trentadue era invece l’età della sorella Anna, 59 gli anni di papà Franco, tutti deceduti dopo giorni di agonia a seguito di un’esplosione di fuochi pirotecnici a Torano, nella casa laboratorio dove li confezionavano.

La solidarietà. Intanto, si moltiplicano i gesti di affetto verso questa sfortunata famiglia. Dopo le proposte di lavoro arrivate per due dei fratelli rimasti, Paolo e Angelo, che cominceranno il loro impiego da subito, probabilmente subito dopo Ferragosto, proseguono ad arrivare attestazioni di vicinanza e cordoglio dopo quanto accaduto venerdì 21 luglio. Incrementate nuovamente le donazioni economiche per questa famiglia, ma sono tanti anche i viveri e i piccoli gesti che non sollevano da una tragedia tanto grande, ma portano solamente un po’ di conforto nei lunghissimi giorni che stanno precedendo le esequie. Nella mattinata di ieri è arrivata anche la visita del vescovo di Rieti monsignor Vito Piccinonna.

Accompagnato dal parroco don Mario, don Vito si è recato nelle case popolari di Torano in visita alla famiglia, per portare la vicinanza della Chiesa di Rieti a mamma Tiziana, ancora incredula per quanto accaduto. Una mamma che è riuscita a vedere i corpi del marito Franco e del figlio Claudio, ma non di Anna, perché troppo sfigurata dalla fiamma che l’ha investita in pieno. Una visita silenziosa quella del vescovo, giunta prima della sua partenza per Lisbona, per accompagnare i giovani della Diocesi di Rieti verso la Giornata Mondiale della Gioventù da vivere insieme a papa Francesco. «Avevo sentito Tiziana per telefono qualche giorno dopo la tragedia - dice monsignor Piccinonna - ma avevo bisogno di fermarmi in silenzio e in preghiera con lei. Non essendosi ancora tenuti i funerali ho ritenuto importante farle una visita prima della partenza per Lisbona. Le ho portato una carezza e le ho promesso che assieme ai giovani della Diocesi avremmo pregato ancora per lei e ho chiesto a lei di pregare per noi».

Nel frattempo, nuovamente di ritorno da Roma, ringrazia ancora tutti per la vicinanza e l’affetto: «Qui in casa è sempre pieno di gente, in questo momento ci aiuta a non pensare al nostro dolore». A giudicare dalle tempistiche degli esami autoptici, i funerali dei tre componenti della famiglia Colle si terranno dunque la prossima settimana a Torano.