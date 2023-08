Martedì 1 Agosto 2023, 00:10

RIETI - C’è un silenzio surreale, intorno al complesso giallo paglia delle case popolari di Torano. Nel caldo torrido di inizio agosto arriva il parroco don Mario, ogni tanto qualcun altro per portare un aiuto, una parola di conforto alla famiglia Colle. Si attendono le autopsie sui corpi di Franco e dei figli Anna e Claudio, che avrebbero dovute essere svolte intanto sui primi due, e solo in un secondo tempo sul ventitreenne deceduto qualche giorno dopo, e dunque di competenza di un altro medico legale. Invece, per evitare ai familiari duramente provati dalla tragedia l’incombenza di recarsi più volte a firmare gli adempimenti burocratici presso la Procura di Roma, sembra che gli esami autoptici verranno effettuati tutti e tre nello stesso giorno, probabilmente già oggi. Con l’auspicio di celebrare i funerali il prima possibile, per chiudere un dolorosissimo cerchio temporale intorno alla sofferenza di questa famiglia.

Passano poche macchine davanti al fabbricato in mattoni dove i tre componenti della famiglia sono morti ustionati mentre erano in procinto di realizzare alcuni giochi pirotecnici, senza utilizzare nessuna delle precauzioni necessarie per svolgere certi lavori. Sventolano mossi dal vento afoso i nastri bianchi e rossi apposti dalle autorità giudiziarie, dopo il sequestro probatorio. Gattini nati da poco vanno incontro a chi si ferma, i cani scondinzolano cercando invano la sagoma conosciuta dei padroni. Sigilli apposti agli infissi, poco più in là, anche nella sede della “Pirotecnica Mattei”, ditta specializzata in fuochi d’artificio che aveva commissionato ai Colle i giochi da esplodere per le prossime feste patronali, attraverso modalità tutte da chiarire su cui il Pm Maruotti sta indagando.

La solidarietà. Nessuna festa di Ferragosto, invece, animerà Torano, tanto che un comitato festeggiamenti ha devoluto alla famiglia Colle tutto ciò che doveva servire per allestire il tutto. Anche la raccolta fondi prosegue con grande slancio di generosità da parte di istituzioni e cittadini, e si è allargata ben oltre i confini della zona del Cicolano, tanto che le spese per i tre funerali sono ormai coperte, e si cerca di accumulare il più possibile per il prossimo sostentamento di chi è rimasto. Se qualcuno vuole proporre un lavoro a Nadia, Angelo o Paolo può farlo presente anche utilizzando il canale del nostro giornale, chi invece vuole contribuire alle donazioni, può utilizzare l’Iban IT39R0200873500000104029546 intestato a Nadia Colle, figlia e sorella dei defunti, indicando la causale “Raccolta fondi benefica”.

Si sono attivate anche alcune entità reatine che hanno offerto viveri e approvvigionamenti, ma preferiscono rimanere nell’anonimato di un gesto fatto solamente con il nobile intento di tendere una mano. E anche per due dei figli rimasti, Paolo e Angelo, si sono mobilitate un paio di aziende pronte per la firma di un contratto che consenta loro di vivere dignitosamente. «Si doveva arrivare a tanto, perché si muovesse qualcosa per aiutarci?»: mamma Tiziana vive la tiepida gioia di questa notizia per il futuro di due dei suoi figli, mentre piange per lo strazio della fine atroce toccata ad altri due. Una situazione paradossale, vissuta in una casa in cui i giorni sono tutti uguali, dove non si pranza e non si cena, si aspetta solo non si sa cosa sperando in un futuro migliore. Anche e soprattutto per le nuove generazioni, per le tre figlie di Nadia che giocano con le loro bambole senza realizzare quanto accaduto.

Tutt’intorno, gesti di grande vicinanza: «C’è un signore che ha preparato la pasta per cento persone, i primi giorni - dice Angelo - è un momento così difficile che serve tutto, non solo le cose materiali ma anche gli abbracci, i modi per passare questo tempo». Un tempo di attesa verso i funerali e verso l’attivazione di un sostegno psicologico della Asl per Andrea, il figlio più piccolo, testimone inerme dell’incidente avvenuto ai suoi cari. Un tempo di cordoglio per i familiari, di lavoro serrato da parte degli inquirenti. Ma anche di riflessione su quanto accaduto, in un sottobosco di bisogno e disagio, alla luce di un passato in cui tragedie come queste erano già avvenute. E che tutti speriamo di non dover più raccontare.