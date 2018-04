di Giacomo Cavoli

RIETI - Una breve cerimonia, sobria e colma di commozione, quella appena conclusasi al parco " Vittime 6 Aprile 2009" di viale Liberato di Benedetto, per ricordare Luca Lunari, Michela Rossi e Valentina Argenis Orlandi, le tre vittime reatine del terremoto dell'Aquila di nove anni fa.



Presenti i familiari dei tre giovani insieme al sindaco Antonio Cicchetti affiancato da Giancarlo Della Pelle, consigliere di maggioranza della giunta aquilana targata Biondi. "Ciò che e' accaduto a L'Aquila e che ha colpito anche giovani vite che studiavano per migliorare la società, sia di monito agli amministratori per lavorare meglio e tentare, per quanto possibile, di prevenire la possibilità che accadano disgrazie simili" ha commentato Della Pelle.



"Luca, Michela e Valentina stavano annotando i fili delle loro esistenze, e mancano a tutti noi, alla comunità e soprattutto ai loro familiari - le parole del sindaco Cicchetti - Quello dell'Aquila e' stato purtroppo solo il primo di una scia di eventi catastrofici, ma per noi amministratori sono eventi che devono essere di monito per continuare a lavorare, e meglio di come fatto fino ad oggi".



Poi l'omaggio del sindaco davanti alla targa con i volti di Luca, Michela e Valentina, insieme alla presenza del gonfalone cittadino e degli uomini e del comandante della Polizia Municipale di Rieti Massimo Belli.





Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA