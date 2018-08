RIETI - Una serata piena di emozioni ha regalato il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte), in un concerto di musica da camera svoltosi domenica 19 agosto presso la Sala Auditorium Templum Pacis a Terminillo in occasione del cartellone estivo “A un passo dal cielo”. Un suggestivo percorso di brani che ha accompagnato tutto il concerto con melodie appartenenti a culture musicali diverse eseguite sempre con raffinatezza dai tre musicisti, con opere di Camille Saint-Saëns, François Borne e la virtuosistica Fantasia sulla Carmen di Georges Bizet eseguita con maestria da Sandro Sacco che ha entusiasmato il pubblico presente. Il programma eseguito dal trio nella prima parte ha spaziato anche tra le opere di Wilhelm Popp, Maurice Emmanuel e Maurice Ravel. Nella seconda parte i musicisti hanno proposto brani dalle atmosfere più contemporanee con musiche anche di Claude Bolling e un arrangiamento di musiche per film di Paolo Paniconi che ha trascinato i partecipanti sui brani più emozionanti di Ennio Morricone. A conclusione dell’esibizione il Musi’ trio ha eseguito l’Ave Maria del cantautore genovese Fabrizio De André in ricordo alle vittime del tragico evento di Genova. C’è poco da aggiungere se non evidenziare l’alto livello artistico del concerto grazie alle interpretazioni dei tre musicisti.

