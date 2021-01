Secondo appuntamento per "Plus. Dialoghi sul futuro“

RIETI - Saranno Ilaria Drago e Davide Conti i protagonista del secondo appuntamento con le interviste della rassegna "Plus. Dialoghi sul futuro“ promosse da Entropia, l'associazione che per conto del comune di Collevecchio gestisce il Teatro del Combattente. L'incontro dal titolo "Sogni per la ripartenza" sarà trasmesso in diretta oggi, dalle 18, sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell'associazione. Attroce, performer, regista, scrittrice e pedagoga l'una e storico , giornalista e consulente dell'Archivio storico del Senato l'altro, risponderanno alle domande di Andrea Baldoffei, presidente dell'associazione.

