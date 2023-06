Il Team Volley 4 Strade conquista il campionato under 18 femminile: «Vittoria del gruppo»

RIETI - Arriva da Zagarolo la coppa per la vittoria del campionato under 18 femminile del Team Volley 4 Strade di Rieti salito nel gradino più alto del podio portando a casa il titolo nella finale di categoria dopo il 3-0 (25/18, 25/19,25/15) inflitto alle avversarie della Revolution Volley di Roma.

Un campionato tutto in discesa per le ragazze di Marco Di Lieto e Stefano Di Pierno, imbattute per tutte le quattordici partite disputate del girone E , 42 punti all’attivo che si sono presentate come favorite nella finale organizzata dal Comitato Territoriale di Roma della Fipav

Soddisfazione ed orgoglio in casa bianco blu per una vittoria che riporta la pallavolo reatina in alto e fa ben sperare per il futuro.

«Siamo molto contenti del traguardo raggiunto - ha detto il coach Di Lieto - Dopo due anni di stop abbiamo ritrovato un bel gruppo che ha creduto e cooperato per raggiungere importati risultati e siamo contenti di come abbiamo lavorato e dell’obiettivo centrato.

Speriamo di poter proseguire e dare continuità a questo gruppo che ha sfiorato anche i play off per la serie D. Abbiamo solide basi per proseguire il nostro camino anche grazie alle ragazze più piccole dell’under 12 uscite in semifinale dopo le sconfitte con Casal de Pazzi e Frascati che si sono inserite di diritto tra le prime sei società tra Roma e Provincia. Un anno intenso, che ha riportato fiducia in tutta la società che ha visto - dal mini volley, seguito da Virginia Bianchetti, passando per le giovani dell’under 13, under 14 fino alla prima squadra - una ritrovata armonia».