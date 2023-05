RIETI - Grande successo per le rappresentative della TaranoSportVillage alla fase finale dei campionati provinciali Uisp Roma. La società reatina ha partecipato alla manifestazione con squadre di diverse categorie per campionati, portando in campo ragazzi e ragazze nati dal 2003 al 2016. Le atlete e gli atleti si sono potuti misurare in campionati agonistici e amatoriali. Le categorie che hanno visto la Tarano Volley protagonista sono quelle del Minivolley, Under13, Under16 e Under18. In ognuna di queste categorie Tarano è arrivata in finale portando a casa i titoli di vice-campioni. Risultati sicuramente incoraggianti per il futuro di tutti i tesserati della società reatina.

Le dichiarazioni

A commentare le prestazioni e l’annata della squadra di Tarano è il direttore tecnico, Federico Paparozzi: «Tutto lo staff è molto soddisfatto per il percorso svolto in questo anno – dice Paparozzi - abbiamo provato fino alla fine a portare un titolo più importante a casa in queste finali ma i bimbi, le ragazze e i ragazzi hanno dato il massimo. Siamo sicuri che questo sia un chiaro segnale per provare la prossima stagione a superarci».