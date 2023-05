Colpo al supermercato Todis, rubati oltre mille euro

RIETI - Colpo al supermercato Todis via Saragat a Rieti. Con destrezza due uomini sono riusciti a portare via oltre un migliaio di euro da un registratore di cassa in cui non era presente il personale addetto.

Dopo il furto di generi alimentari all'Eurospin ora furto di contanti al Todis. I due, nonostante la presenza di clienti e dipendenti sono riusciti, con una certa disinvoltura, a distrarre l'attenzione del personale alle casse. Così, mentre uno pagava l"altro si è defilato verso la cassa vicina, in quel momento chiusa, riuscendo a portare via il denaro presente all'interno che sarebbe ammontato ad oltre mille euro.

Tutto liscio fino a quando il personale del supermercato si è accorto dell'ammanco ed ha proceduto alla visione dei filmati delle telecamere da dove hanno potuto facilmente vedere le immagini dei due malviventi e il furto del del denaro in cassa.

Al momento indagini in corso da parte dell'Arma per risalire ai responsabili inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza e quindi facilmente riconoscibili.