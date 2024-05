I Carabinieri riportano in Italia dagli Stati Uniti più di 600 opere d'arte trafugate

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno rimpatriato dagli Stati Uniti 600 opere, un vero tesoro d’arte e storia trafugato da scavi clandestini, ma anche sottratto a chiese, musei e privati nel corso del tempo. La collezione è stata presentata oggi all’Istituto Centrale per il Restauro e il valore stimato è di circa 60 milioni di euro. Il ritorno a casa dei beni è stato possibile grazie anche all’aiuto delle diverse procure della Repubblica nazionali in collaborazione con il New York District Attorney’s Office e Homeland Security Investigations statunitense.

Le opere salvate

Datate tutte tra il IX sec a. C e il III sec d. C, sono per la maggior parte d’antiquariato, beni archivistici, numismatici e archeologici, tra cui spicca il grande principe ellenistico in bronzo del I secolo a. C. Salvato da una vendita a New York un tetradramma (moneta in uso nella Grecia arcaica) raffigurante il dio del vino Dioniso sul dritto e Sileno sul rovescio e da un’asta a Philadelphia un contorniato di Traiano rubato al Museo Archeologico Oliveriano di Pesaro nel 1978. Tra le monete anche quelle in oro rubate nel 2009 al Museo Archeologico Nazionale di Parma. Recuperati anche il piccolo bronzetto umbro raffigurante un guerriero, materiale bibliografico risalente all’800, pergamente e un olio su tela attribuito all’olandese Hendrick Van Minderhou.

Le parole del Sottosegretario alla Cultura

«Oggi diamo un segnale a trafficanti e trafugatori», spiega il Sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, che aggiunge: «Questo rientro è un traguardo significativo, non solo per il numero e il valore delle opere, ma anche perché testimonianza concreta della forza della collaborazione Italia-Usa».

«La lotta al crimine che ci insegnavano Falcone e Borsellino - aggiunge - non ha frontiere e deve essere combattuta insieme dagli stati sul piano bilaterale e multilaterale.

Questo è ciò che facciamo con gli Stati Uniti e questo modello di riferimento presenteremo alla riunione dei ministri della cultura del G7 a settembre a Napoli».

Per la riuscita di questa operazione di fondamentale importanza è stato l’impiego della Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti dei Carabinieri Tpc, il più vasto al mondo, insieme a un innovativo strumento che sfrutta l'Intelligenza Artificiale, denominato Stolen Works Of Art Detection System (SWOADS) che elabora la ricerca nel web e social network, senza soluzione di continuità.

La ricollocazione

Dove finiranno queste opere è ancora presto per dirlo. «Bisogna capire come assegnarle – afferma il direttore generale Musei del Mic Massimo Osanna – in base allo stile, perché non abbiamo tutti i dati di provenienza e la documentazione è stata tutta cancellata». Non c’è alcun dubbio però che si tratta di una collezione dal «valore straordinario, non solo per la quantità ma per la qualità delle opere».