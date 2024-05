Domenica 26 Maggio 2024, 08:46

PERUGIA - Un grazie appena sospirato. Perché il fiato è ancora rotto dall'emozione e dalla tensione che si è sciolta in un pianto liberatorio. Ma forte. E sentito. Perché quando un figlio, in questo caso una figlia, sparisce nel nulla di un telefono che squilla a vuoto e di un ritorno a casa che non arriva mai, l'inferno di un genitore sembra spalancarsi sotto i piedi.

Ora Maria avrà tutto il tempo di aiutare sua figlia a superare qualunque difficoltà possa averla spinta ad allontanarsi da casa, perché oggi come non mai essere adolescenti o appena maggiorenni è molto complicato. Ma intanto, a qualche giorno di distanza dell’incubo che ha vissuto per parecchie ore, vuole ringraziare ancora «i carabinieri di Castiglione del lago e tutte le caserme movimentate» per il ritrovamento della giovanissima figlia. Che intorno alle 19 di sabato scorso è improvvisamente scomparsa dai radar familiari. La donna, residente come la ragazza a Castiglione del lago, si è rivolta ai carabinieri della stazione cittadina che hanno subito iniziato le ricerche. La capillarità della presenza dell’Arma sul territorio ha permesso una rapidissima condivisione delle ricerche lungo il confine con la Toscana. E dopo ore con il fiato sospeso la bella notizia: la ragazza è stata ritrovata, sana e salva, a un'ora di strada circa da Castiglione.

«Ho perso 30 anni di vita», ha raccontato ai contatti sui social mamma Maria mentre andava a riabbracciare la figlia dopo che la richiesta di aiuto era stata estesa anche a Facebook. Ma il grazie più grande è ovviamente per i carabinieri, che non hanno perso un secondo nel cercare e ritrovare la ragazza. Una storia a lieto fine di cui ha bisogno una comunità che negli ultimi periodi ha perso troppe giovani vite.