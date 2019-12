© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ambito delle azioni per il raccordo scuola-lavoro attuate dalla Camera di Commercio di Rieti si è svolta presso l'Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci, in favore di due classi per complessivi 40 studenti, una lezione interattiva finalizzata al trasferimento dei concetti base di innovazione e imprenditorialità ed all’avvicinamento dei ragazzi più giovani al mondo dell’economia digitale e globale.La lezione, tenuta dal personale dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, rientra nel format "Crescere che impresa" ideato da JA Italia, con cui l’Ente camerale reatino collabora nei progetti di educazione imprenditoriale.L’obiettivo è quello di fornire un’alfabetizzazione finanziaria che ispiri e incoraggi le ragazze ed i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a credere in se stessi e nelle proprie idee, dotandoli delle competenze utili a realizzare efficacemente il proprio futuro.