RIETI - Finita l’avventura degli studenti reatini alla finale nazionale dei campionati studenteschi a Palermo. A rappresentare il Lazio c’erano le due squadre al maschile e al femminile del Liceo Scientifico Carlo Jucci che si sono dimostrare essere tra le migliori scuole in Italia. Per le due squadre un quarto posto con i ragazzi e un quinto con le ragazze che fanno della scuola reatina una delle protagoniste della due giorni di gare in Sicilia.



Il risultato migliore però per i reatini arriva dall’individualista del Luigi Di Savoia, Aziz Moussaoui, che riesce a salire sul podio dei 1000 metri. Lo studente atleta della Studentesca Milardi allenato da Antonio Panzini, ha condotto due perfette giornate di gare prima in batteria e poi in finale dove arriva secondo in volata.



Per il Liceo Jucci ottime prove nella seconda giornata per Michele Esposito nei 400 dove vince la finale 2 con il nuovo personale sotto i 52”, Dawit Albano nei 1000 in finale con Moussaoui arriva nono alla sua prima esperienza di gara nazionale su pista mentre bene vanno anche Tommaso Franceschini nel lungo dove arriva nono come Albano con il personale portato a 6,43 mentre è sesto nella finale del disco Pietro Peron. In finale di giornata arriva poi seconda la staffetta 4x100 con Franceschini, Esposito, De Bona e Cicconetti.



Al femminile concludono bene la loro avventura Cecilia Rinaldi che arriva decima nell’alto e Rebecca Ragni sesta in Finale 2 nei 100 ostacoli. Gli altri due individualisti reatini erano Patrizio Mostarda del Luigi Di Savoia che arriva settimo in finale 2 nei 110 ostacoli e Giulia Mezzanotte che arriva ottava nei 3 km di marcia per l’Elena Principessa Di Napoli

