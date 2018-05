di Lorenzo Bufalino

RIETI - Un’ottima prima giornata della seconda prova del campionato di società assoluto ha portato bene ai colori rossoblu della Studentesca che con il settore maschile si rimette in gioco verso la finale di Modena. Un miracolo sportivo serviva che solo la presenza di tutti i big avrebbe portato al risultato sperato. Andrew Howe ha messo la ciliegina sulla torta con la sua presenza al Guidobaldi e dopo la finale scudetto vinta proprio in casa, si è rimesso la canotta rossoblù in gara. Per lui un ottimo 100 m chiuso in scioltezza con il tempo di 10.38 che porta punti pesanti alla squadra.



L’altro big presente oggi era Sebastiano Bianchetti che nel lancio del disco supera i 52,00 m e attende domani la gara di peso. Grande salto nel triplo per Samuele Cerro che per un soffio di vento di troppo, +2.1, si vede svanire il magnifico salto a 16,39. Tra i giovani si migliorano nei 400 Giorgio Trevisani sceso a 48.01 e nei 1500 Kevin Paone che corre sotto i 4’ e Marco Ranucci che con 4:01.81 fa segnare la seconda miglior prestazione tra gli under 18 nell’anno in Italia.



Le ragazze invece chiudono la pratica finale scudetto grazie a Jessica Paoletta nei 100 che fa segnare 11.71, a Maria Enrica Spacca che nella prima uscita sui 400 corre in 53.34 e Giulia Latini che va ancora forte nei 100 ostacoli vicina al personale con 13.52. Per le giovani bene ancora Gherardi nei 100 che sfiora il personale con 11.83 e la martellista Cecilia Desideri ancora sopra i 55 m

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA