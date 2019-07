© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha effettuato un sopralluogo presso la Stazione Fs di Rieti, accompagnato dal consigliere delegato ai trasporti, Moreno Imperatori, che ha relazionato circa i lavori di manutenzione e ripristino di condizioni di decoro effettuati recentemente da Rete Ferroviaria Italiana.Le opere – finanziate per circa 70mila euro da Rfi – hanno riguardato il rifacimento della facciata e del marciapiede antistante la Stazione, la tinteggiatura e la ripulitura delle aree interne, la sistemazione dei servizi igienici, l’installazione di nuovi infissi, maniglie e maniglioni antipanico, l’apposizione di nuovi cestini per i rifiuti. Sono state, inoltre, introdotte alcune migliorie nella disposizione delle sale interne, finalizzate a scoraggiare bivacchi e situazioni potenzialmente illegali. Al momento resta soltanto da installare nuove panchine per l’attesa dei passeggeri.«L’Amministrazione comunale di Rieti ringrazia Rete Ferroviaria Italiana per i lavori di manutenzione – dichiara il consigliere delegato Imperatori – da tempo stiamo collaborando per migliorare la vita dei pendolari e questi interventi rappresentano solo un piccolo inizio, in attesa di un restyling più significativo della Stazione che dovrebbe essere realizzato in occasione dell’arrivo dei treni bimodali che collegheranno Rieti a Roma».