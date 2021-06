Il Rieti stangato dal giudice sportivo: 4 turni a Zona. Out anche Marchi e Scognamiglio

RIETI - Stangata-Rieti, tre squalificati dopo la sfida di domenica contro il Campobasso. Il giudice sportivo, infatti, ha inflitto 4 turni a Samuele Zona perché a fine gara oltre ad aver avuto un diverbio con un calciatore avversario, ha rivolto frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro. Un turno ciascuno, per recidività in ammonizione, invece, per Mattia Scognamiglio e Alessandro Marchi.



Considerando anche gli infortuni di Galvanio, Tommasone, Esposito e Signate, il Rieti che domani affronterà il Castelnuovo Vomano dovrà fare i conti con l'emergenza: apppena 17 i giocatori a disposizione.