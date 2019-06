RIETI - Meno tre alla chiusura del Rieti Sport Festival. Questo venerdì 14 giugno è il giorno di Ivan Zazzaroni: il direttore del Corriere dello Sport e opinionista televisivo verrà ricevuto sul palco alle 21 da Stefano Meloccaro e riceverà il premio. Durante tutta la giornata continuano le esibizioni di tutte le discipline sportive.



Dalle 18 esibizione di street golf e tornei di basket 3vs3. Allo stesso orario, alle 18, presso l'Aula Magna della Sabina Universitas, si svolgerà una conferenza di presentazione del torneo "Estate Italiana", divenuto oramai appuntamento fisso per tanti giovani. Dalle 19 spazio ancora al basket, con il torneo Over 45 "WillieCup" , che si giocherà presso la palestra del Liceo Classico con spettacolo, durante l'intervallo, a cura di ASD Veloce Club Rieti. Alle 20 ed alle 21 semifinali del torneo "Futsal Legends". Proprio alle 21 il momento clou della giornata con l'arrivo di Ivan Zazzaroni a Rieti. Per chiudere doppio appuntamento con la musica: alle 21.30 concerto "Giornata mondiale del donatore di sangue" a cura di Bossa Nova Project, mentre alle 22 musica leggera con Claudia e L'Orchestra Italiana.