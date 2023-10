Rieti, reatino scivola in una zona impervia: soccorso e tratto in salvo dai vigili del fuoco

Domenica 15 Ottobre 2023, 14:04







RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti hanno portato a conclusione, nella mattinata odierna, il soccorso e il recupero di un uomo risultato poi disperso dalla giornata di sabato, nei boschi di San Pietro di Poggio Bustone, in località “Poeta”. Disidratato e fisicamente provato dalla notte trascorsa all’aperto nel bosco le sue richieste di aiuto sono state percepite da lontano da alcuni residenti della zona che hanno poi allertato la Sala operativa dei vigili del fuoco. Una volta attivato il Piano di emergenza - che ha interessato personale dei Nuclei VVF specializzati in tecniche Tas (Topografia applicata al soccorso) e Saf (Speleo, alpino, fluviali) – sono scattate le ricerche nella zona di supposta presenza fino alla localizzazione dell’uomo, un 39enne reatino, impossibilitato a trarsi fuori da una zona particolarmente impervia dove era accidentalmente caduto. Raggiunto e tratto in salvo con un’imbracatura di sicurezza con corda, è stato successivamente preso in carico dai sanitari del 118. Sul posto anche personale dell’Arma dei carabinieri e tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.