Soccorso escursionista in difficoltà sul Terminillo

RIETI - Il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Lazio (Cnsas Lazio), in stretta collaborazione con il Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf), ha portato a termine con successo un'importante operazione di soccorso in montagna. Nel tardo pomeriggio di oggi un escursionista di 47 anni originario di Guidonia si è trovato in una situazione di pericolo su una cresta esposta tra Monte Brecciaro e Monte Elefante. La perdita del sentiero e le condizioni avverse lo avevano reso incapace di procedere autonomamente e necessitava di aiuto.



Una volta sul posto, i tecnici del Cnsas Lazio hanno messo in sicurezza l'escursionista che, attraverso l'uso di manovre di corda e l'attrezzatura appropriata, è stato ricondotto sul sentiero principale. Dopo il recupero, un medico del Cnsas Lazio ha esaminato le sue condizioni fisiche che sono risultate buone, senza segni evidenti di lesioni gravi. Di conseguenza, è stato deciso di riportarlo a valle e in sicurezza, nelle vicinanze del Rifugio Sebastiani.