Stimigliano, giovane escursionista infortunata in una zona impervia: soccorsa e tratta in salvo

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto e della sede centrale di Rieti hanno portato a termine un delicato intervento di ricerca e soccorso a persona nel territorio del Comune di Stimigliano (località “Terraro”).

Nel dettaglio si è trattato di un’ampia operazione che ha coinvolto numerosi uomini e mezzi anche in considerazione del fatto che il soggetto destinatario della ricerca era una ragazza minorenne di 13 anni. Per poter permettere al dispositivo di soccorso di operare in sicurezza e perlustrare ogni area del territorio nonché di evitare potenziali rischi per la minore, è stata anche temporaneamente disposta l’interruzione della linea ferroviaria. La richiesta di soccorso è transitata poco dopo le 10 e, immediatamente, sono state attivate squadre da terra con i vigili del fuoco del distaccamento sabino, unità specializzate in tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviali) e Tas (topografia applicata al soccorso) mobilitate dalla sede centrale e disposto inoltre l’invio di un elicottero Drago in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La minore è stata successivamente localizzata in ambiente montano, in una zona particolarmente impervia dove si era arrestata in compagnia del proprio cane in quanto rimasta infortunata. Subito è stata quindi stabilizzata e immobilizzata su presidio sanitario per poi essere ricondotta a valle. Recuperato anche il suo cane. La ragazza è stata quindi presa in carico dagli operatori del 118 per le cure del caso. Alle operazioni hanno preso parte anche i carabinieri di Stimigliano e i carabinieri-forestale.