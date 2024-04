Studenteschi di volley, la Sisti piazza la doppietta: anche i cadetti vincono al titolo provinciale

RIETI - Dopo la vittoria delle Cadette, la Sisti conquista il titolo di Campione provinciale anche con la squadra maschile, realizzando una storica doppietta. I Cadetti allenati dalla Professoressa Simona Micheli hanno battuto per 2 set a 0 le agguerrite squadre di Torri in Sabina ed Amatrice, giunte dai poli opposti della provincia per sfidare l'Istituto reatino. «Una bella soddisfazione per la Dirigente Scolastica Mara Galli , che ha gentilmente ospitato la Finale, che avrà entrambe le squadre impegnate nelle Finali Regionali a Roma il 22 maggio».



Formazione

Allegri Alfredo

Braconi Nicolò

Cianchini Emanuele

D'Orazio Cristian

Di Marco Giovanni

Lopez Ennio

Mitrotti Edoardo

Morgante Aldo

Proietti Giampaolo

Santarelli Alessandro

Sottolano Lorenzo

Docente: Simona Micheli